ترامب يوجه الشكر لمجرم خطير.. ما القصة؟

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشكر لمجرم خطير وهو الأمر الذي أثار الجدل لدي الكثيرين وفق ما ذكرت أوردت صحف أمريكية.



كان حديث ترامب يدور حول القاتل المأجور سلفاتوري جرافانو، حيث كان جرافانو، زعيما لعائلة جامبينو الإجرامية في مدينة نيويورك، وعمل مع حكومة الولايات المتحدة كمخبر لإسقاط رئيس المافيا جون جوتي في أوائل التسعينيات.



تم إطلاق سراح جرافانو، الذي اعترف بتورطه في 19 جريمة قتل، من السجن في عام 2017 بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة مخدرات في أريزونا.

وشارك ترامب مقطع من مقابلة تليفزيونية مع جرافانو وصف فيه الأخير ترامب بـ"الرجل الشرعي".



وكتب ترامب: "شكرا لسامي الثور، أتمنى أن يرى القضاة، نحن بحاجة إلى العدالة والقوة والصدق في محاكم نيويورك، ونحن لا نملك ذلك الآن".