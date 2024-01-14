كتائب القسام توجه ضربة قوية لـ جيش الاحتلال في خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام، في بيان: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوها بين قتيل وجريح جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وكانت كتائب القسام، أعلنت اليوم الأحد، قصف أسدود، بوابل من الصواريخ، ردا علي مجازر الاحتلال في غزة.

كما أعلنت دك تحشدات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أكد تطلع الفلسطينيين، أن يصدر قرار من محكمة العدل ينصف شعب فلسطين وغزة بوقف المذابح والمجازر ومحاكمة مرتكبيها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.