"تعليم سوهاج" تختتم استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

شدد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وأكد على ضرورة توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات، منوها بأن المديرية أتمت استعدادها لامتحانات الشهادة الإعدادية التي ستنطلق يوم 17 يناير الجاري وفق ضوابط واجراءات مشددة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، في إطار من العدالة والحيادية لجميع الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع قيادات المديرية برؤساء لجان الشهادة الاعدادية للإدارات التعليمية لقطاع شمال سوهاج، الذي يشمل إدارات: طما وطهطا وجهينة.

وحضر الاجتماع كل من سليمان بخيت، وكيل المديرية، وسامية الشريف، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية، ومحمد شحاته مدير الشئون القانونية بالمديرية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج، ونقل التعليمات والتوجيهات الخاصة المنظمة لأعمال الامتحانات لرؤساء اللجان.

وأكد سليمان محمد بخيت وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات التى تضمن توفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

محافظة سوهاج

كما أشارت سامية الشريف، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية، إلى أن المديرية أتمت استعدادها للامتحانات التي سيؤديها 81656 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، في عدد 463 لجنة، بواقع 98 لجنة في قطاع الشمال، الذي يشمل إدارات:" طما وطهطا وجهينة"، و208 لجنة في قطاع وسط الذي يضم إدارات المراغة وسوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة، و157 لجنة في قطاع الجنوب الذي يضم إدارات جرجا والبلينا ودار السلام.