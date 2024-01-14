عرض إستروبيا ضمن فعاليات نادي سينما المرأة .. غدا

في إطار دعم وزارة الثقافة لنشر الثقافة السينمائية تقام غداً الإثنين الموافق ١٥ يناير فعاليات نادي سينما المرأة الذى ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يعرض خلال فعاليات النادى الفيلم الروائى إستروبيا إخراج أحمد حسونة ، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب الفلسطينيين وزوجاتهم الذين دفعتهم ظروف الحياة إلى الهجرة من قطاع غزة في عام 2012، لتفقد آثارهم بعد ركوبهم على متن قارب تهريب من شواطئ الإسكندرية في مصر.

عقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيا.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحه للجمهور ومحبي السينما .