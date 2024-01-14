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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض إستروبيا ضمن فعاليات نادي سينما المرأة .. غدا

صدى البلد

في إطار دعم وزارة الثقافة لنشر الثقافة السينمائية تقام غداً الإثنين الموافق ١٥ يناير فعاليات نادي سينما المرأة الذى ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

 يعرض خلال فعاليات النادى الفيلم الروائى إستروبيا إخراج أحمد حسونة ، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب الفلسطينيين وزوجاتهم الذين دفعتهم ظروف الحياة إلى الهجرة من قطاع غزة في عام 2012، لتفقد آثارهم بعد ركوبهم على متن قارب تهريب من شواطئ الإسكندرية في مصر.

عقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الفيلم مع الجمهور.
يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيا.
جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحه للجمهور ومحبي السينما .

الدكتور وليد قانوش ة المركز القومي للسينما دار الاوبرا المصرية دار الاوبرا المصري قطاع صندوق التنمية الثقافية مركز القومي للسينما

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