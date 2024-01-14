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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لبنى عسل تكشف سبب حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة مع مصر

مصر والصين
مصر والصين

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية الصيني وذلك بحضور وزير الخارجية "سامح شكري" وعدداً من  كبار المسؤولين الصينيين، مضيفة أن صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير الخارجية الصيني سلم الرئيس رسالة.

وتابعت « لبنى عسل » من خلال تقديمها لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" أن من الرئيس الصيني "شي جين بينج" تضمنت التهنئة على إعادة انتخاب السيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.


وأشارت الأعلامية لبنى عسل، أن ومن جانبه وجه الرئيس "السيسي" الشكر للرئيس الصيني منوهاً إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
 




 

لبني عسل الصين مصر السيسي سامح شكري

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