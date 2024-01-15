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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم غير متوقع

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

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تألقت سيرين عبد النور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت سيرين عبد النور فستانا قصير يصل أعلى الركبة ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض المزين بوردة كبيرة.

قد حمل فستان سيرين عبد النور توقيعMagda Butrym ، وبلغ سعر التصميم 2731 دولار امريكي أي ما يقرب من 135 ألف جنيه مصري.

انتعلت سيرين عبد النور حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم ترتدي أي إكسسوارات أو مجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا للغاية متناسقا مع لون بشرتها.

سيرين عبد النور
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