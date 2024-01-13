فستان إليسا في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| سعره صادم

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة اللبنانية إليسا، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت إليسا في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود وذا اكمام طويلة لكنه مكشوف من الجانب، ومرصع ببعض تطريزات الكريستال.

وحمل فستان إليسا في أحدث جلسة تصوير توقيع STELLA MCCARTNEY، فيما بلغ سعر التصميم 3615 يورو، أي ما يعادل 122 ألف جنيه مصري.

وانتعلت إليسا حذاء صيفيا انيقا ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات والاكسسوارات مما زاد من جاذبيتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إليسا على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.