عبير صبري تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة.. شاهد

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت عبير صبري في الصور بإطلالة كاجوال ملفتة، حيث ارتدت توب بأكمام مكشوفة باللون الأسود وكشف عن بطنها مع بنطلون بنفس اللون ونسقت معهما جاكت جينز.

وانتعلت عبير صبري حذاء مسطح باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت عبير صبري على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.