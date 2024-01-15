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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع الحملات الرقابية على الأسواق بالإسماعيلية

حملات رقابية
حملات رقابية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الإسماعيلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

حيث ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية، بتنفيذ حملة تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة، عن إعدام ضبط كمية تقدر بـ ٢٠٠ عبوة منتهية الصلاحية من الإندومي ونايتي بأحد محال السوبر ماركت بحي ثان الإسماعيلية.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، تم ضبط كميات من المواد الغذائية  بدون فواتير و جاءت علي النحو التالي، ٢٤ طن فول، ٢١ طن دقيق، ١ طن ردة، و١٢٠ زجاجة عسل، ٦٧٦ كرتونة صلصة، و٣٤٠ كيلو أرز، ١٧.٥ كيلو لحوم، ٧٥ كيلو دجاج حيث تم تحرير ٤٤ محضر للمضبوطات.

كما قامت إدارة تموين المركز بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية نفيشة، و تحت إشراف اللواء وائل حمزةرئيس مركز و مدينة الإسماعيلية، بضبط ٥٥٧٠ كجم سكر معبأ ناقص الوزن بأحد المخازن الغير مرخصة والغير معلنة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وإيداعها في أحد فروع شركة الجملة.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٢٠ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٤ محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ١٨ محضر لعدم إعطاء بون صرف للخبز، ٢٦ محضر لعدم وجود لوحة بيانات التشغيل، ٣٣ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، محضرين لعدم وجود سجل بالمخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

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هشام امنة وزارة التنمية المحلية محافظة الاسماعيلية الحملات الرقابية

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