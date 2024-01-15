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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجارية الإسماعيلية: السياحة الشتوية مصدر هام للاقتصاد القومي

عضو مجلس التجارة
عضو مجلس التجارة

صرح محمد فايق عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية والخبير السياحي،  بتعدد أماكن السياحة الشتوية فى مصر، والتى يقع أغلبها على مدن ساحل البحر الأحمر، مؤكدا أنها مصدر هام للاقتصاد القومي.

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أضاف محمد فايق، ان مصر واحدة من الوجهات السياحية الرائعة على مدار العام، ولكن في فصل الشتاء تصبح أكثر جاذبية بسبب الأجواء المعتدلة والمناظر الطبيعية الخلابة، مؤكدا أن مصر ليست مجرد وجهة لفصل الصيف بل تتميز أيضًا بوجهات سياحية شتوية رائعة.

أضاف عضو مجلس الإدارة أن  الحكومة المصرية، بدأت في إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وذلك في إطار خطة متكاملة لمضاعفة أعداد السياحة الوافدة للبلاد وزيادة الإيرادات السياحية.

أشار فايق ان مصر تعتبر منبع الحضارات وتندرج ضمن الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في الشتاء لمنح السائح الدفء وفرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، علمًا أن الوقت المفضل لزيارة مصر هو بين أكتوبر وأبريل، حيث تكون درجات الحرارة أثناء النهار مريحة والليالي باردة، مع الاستمتاع بأشعة الشمس.

واختتم عضو مجلس الادارة، مشيرا الي اهم الواجهات الشتوية السياحية في مصر، وهي سيوة والاقصر وأسوان ودهب وشرم الشيخ والمعالم التاريخية والأثرية بالقاهرة مثل برج القاهرة والاهرامات والمتاحف القومية، نويبع الإسكندرية الغردقة.

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