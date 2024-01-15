بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

كشف زوج معاناته مع زوجته والتي استمرت علاقته 13 عاما وانجبا 4 ابناء من الزيجة الا ان الزوجة منذ عامين تغيرت تصرفاتها وبدأت تكشف اسرار حياتهم الزوجية على التيك توك بهدف تحقيق الشهرة وجمع المال.

زوجتي بتصورني فالحمام عشان التيك توك

قال الزوج، تفاجأت بزوجتي تضع كاميرا في الشقة دون علمي وتقوم بتصويري في أوضاع غير أخلاقية وآخر مرة صورتني وأنا في الحمام ومرة تاني صورتني وانا بغير ملابسي الداخلية.

واضاف بدأت المشاكل تزداد بيننا وفي إحدى الليالي وجدت زوجتي نائمة في البلكونة بقميص النوم في تلك اللحظة لم أشعر بنفسي إلا وأنا بوجه لها ألفاظا غير أخلاقية وطلبت منها عدم المكوث في البلكونة بتلك الملابس ولكن زوجتي لم ترضخ لكلامي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.