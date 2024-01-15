فنانة شهيرة .. إبنة سامى العدل تحتفل بعيد ميلاد والدتها |شاهد

احتفلت رشا سامى العدل بعيد ميلاد والدتها الفنانة نادية شكرى من خلال منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت رشا سامى العدل :"الست دي أمي اللي عيد ميلادها النهاردة و كل شوية تهددنا انها تسيب البيت و تمشي زي اي ام مصرية اصيلة و عمرها ما سابته و لا هاتسيبه كل سنة و انتي طيبة يا أحلي أم في الدنيا ياللي طول عمرك شايلة همي و عيالي بهمومهم ربنا يديكي الصحة و العمر الطويل علشان افضل اقرفك و ازهقك في حياتك ..ربنا يخليكي ليا و مايحرمني منك يا غالية .

حياة سامي العدل

ينتمي سامي العدل، إلى أسرة فنية فقد كان له هو وأشقاؤه مدحت العدل ومحمد العدل دور كبير في إحياء التراث الفني من خلال أعمالهم الفنية سواء كان ذلك من خلال كتابة وتأليف أهم الموضوعات أم من خلال تصميمهم على تقديم أهم القضايا عبر شركة الإنتاج التي ساهموا في تأسيسها.

بدأ سامي العدل، العمل في المجال الفني بأدوار صغيرة إلى أن اشترك في فيلم "كلمة شرف" الذي عرض في عام 1972 ليكون هذا العمل باكورة أعماله السينمائية.

وأسّس سامي العدل، مع شقيقيه مدحت ومحمد شركة إنتاج للأعمال الفنية أطلقوا عليها شركة العدل جروب للإنتاج الفني، والتي كان لهذه الشركة الفضل في إنتاج أعمال فنية اعتبرت بحق من روائع الاعمال الفنية التي أثرت الإنتاج الفني المصري فقد كانت تلك الاعمال تختار الموضوعات الاجتماعية والسياسية التي تهم المواطن المصري كما كان لها كبير الأثر في اكتشاف العديد من الوجوه أصحاب المواهب الحقيقية وتسليط الضوء علي مواهب هؤلاء الوجوه.