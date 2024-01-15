محافظ الشرقية يوجه بضرورة رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالمراكز والمدن

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم بمركز مشتول السوق أعمال تطوير وتجميل الشوارع بتركيب بلاط الانترلوك ورصف الشوارع والطرق الداخلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يتم بمركز ومدينة منيا القمح أعمال الرصف بمنطقه جامع الحاجة نعيمة وجارى الانتهاء من وضع الطبقة الثانية للشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف للعام الاستثماري الحالية.

وقد تابعت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الحسينية أعمال التطوير والتجميل بمدخل المدينة لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات الموضوعة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بعد توصيل كافة المرافق والبنية التحتية.

كما تواجدت الأجهزة التنفيذية برئاسة حى أول الزقازيق بمنطقة تقسيم المعلمين لمتابعة أعمال وضع الطبقات التأسيسية وذلك استعدادا للقيام بأعمال الاسفلت الجديد من أجل إظهار شوارع تقسيم المعلمين بالصور الحضارية الجمالية المشرفة.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بجنوب المدينة التي تشمل متفرعات شارع الحرية بطول ١٢١٦٠ متر وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ من أجل اضفاء لمسة حضارية مشرفة.