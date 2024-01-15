بسبب فشل نتنياهو.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بتشكل لجنة تحقيق حكومية

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، إنه لا يمكن الاعتماد على مراقب الدولة متانياهو إنجلمان، للتحقيق بشكل مناسب في فشل الحكومة في 7 أكتوبر لأنه تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعيا إلى إنشاء لجنة تحقيق حكومية.

وقال لابيد قبل الاجتماع الأسبوعي لحزبه “يش عتيد” في الكنيست: “إن مراقب الدولة الذي عينه نتنياهو ولم ينشر أي تقرير حول مسؤولية نتنياهو الشخصية لا يمكنه التحقيق في هذا الفشل”، معتبرًا أن “إنجلمان، بصفته موظفًا حكوميًا، لا يمكنه التحقيق في أكبر فشل في تاريخ الدولة”.

وفي أعقاب هجوم حماس، الذي قُتل خلاله أكثر من 1200 شخص واحتُجز أكثر من 240 رهينة، انتقد إنجلمان الحكومة بسبب افتقارها إلى الاستعداد لاندلاع الحرب، وأخبر نتنياهو أنه لا يوجد مبرر للصحوة المتأخرة للحكومة الإسرائيلية.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال إنجلمان إن مكتبه “لن يترك أي حجر دون أن يقلبه” في تحقيقه في الإخفاقات المتعددة التي حدثت قبل وأثناء وبعد هجوم 7 أكتوبر، حيث وضع معايير تحقيق ضخم في الأمر، بما في ذلك فحص أولئك الذين يتحملون المسؤولية الشخصية عن الإخفاقات على كافة المستويات، السياسية والعسكرية والمدنية.

وأعرب نتنياهو وأعضاء حكومته عن معارضتهم لتشكيل أي تحقيق مستقل في إخفاقات الحكومة قبل انتهاء الأعمال العدائية في غزة.