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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد طبيعي.. بيان عاجل من حماس حول عملية رعنانا داخل إسرائيل

عملية رعنانا
عملية رعنانا

أكدت حركة حماس، اليوم الاثنين، أن عملية رعنانا التي نفذها أبطال الشعب الفلسطيني هي رد طبيعي على مجازر الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، إن أبطال شعبنا ومقاوميه المنتفضين من رفح حتى جنين سيواصلون الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا في مواجهة العدو النازي المجرم.

وأضافت حماس في بيانها، أن دماء الأطفال والمدنيين العزل التي سفكتها آلة الحرب الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستكون لعنة على الاحتلال الإٍسرائيلي ومستوطنيه الإرهابيين الذين لن يكون لهم أمن ولا أمان في أرضنا المحتلة.

ودعت حماس إلى الاستنفار من قبل الشباب في عموم الضفة الغربية والقدس، تصعيد النضال حتى دحر الاحتلال الإٍسرائيلي وتحرير أرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس بإذن الله.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء "ماجن ديفيد أدوم"، أن 14 شخصا أصيبوا في حادث دهس  في رعنانا، الذي وقع في ثلاثة مواقع منفصلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع 9 إصابات في حوادث طعن ودهس في مدينة رعنانا وسط إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، قالت خدمة الاسعاف إن الضحايا امرأة في السبعينيات من عمرها في حالة حرجة ورجل يبلغ من العمر 34 عاما وشاب 16 عاما في حالة خطيرة.

وأصيب 8 أشخاص آخرين بجروح معتدلة، وأصيب 3 آخرون بجروح طفيفة.

وقال المدير العام لنجمة داوود الحمراء،  إيلي بن، إن ما مجموعه 17 شخصا عولجوا من قبل المسعفين في مكان الحادث، بما فيهم أولئك الذين يعانون من القلق الحاد.

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