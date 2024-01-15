ارتفاع عدد إصابات هجوم رعنانا الإسرائيلية إلى 18 شخصا

أفادت نجمة داوود الحمراء، بارتفاع إصابات هجمات في رعنانا قرب تل أبيب إلى 18 شخص.

وأضافت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن أحد الضحايا في حالة حرجة وهي امرأة في السبعينيات من عمرها أصابات بالغة، بينما أصيب اثنان بجروح خطيرة، وتسعة بجروح متوسطة وستة بجروح طفيفة.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه بالإضافة إلى المرأة التي في حالة حرجة إثر الضرب ، هناك خمسة أشخاص في حالة خطيرة.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية، أفادت اليوم، بمقتل إسرائيلية متأثرة بإصابتها في هجوم رعنانا.

وتشير تقديرات الشرطة الإسرائيلية إلى أن فلسطينيا نفذ عملية ضرب ثم دهس عددا آخر في رعنانا.

وذكرت شرطة الاحتلال في تقديراتها للهجوم أن منفذي عملية رعنانا استولى على سيارتين خلال الهجوم؛ مشيرة إلى أنه قد تم نشر قوات خاصة في المنطقة لمحاولة فهم حجم الهجوم.

وقد أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اثنين يشتبه في ارتباطهما بهجوم رعنانا .