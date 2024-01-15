من الخليل.. شرطة الاحتلال تكشف معلومات عن المنفذ الثاني لهجوم رعنانا

قالت شرطة الاحتلال، المشتبه به الثاني في تنفيذ حوادث الطعن والدهس في مدينة رعنانا وسط إسرائيل هو فلسطيني من مدينة الخليل وأقاربه في رعنانا.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ذكرت شرطة الاحتلال أن الرجل الثاني الذي تم القبض عليه يشتبه أيضا في تورطه في الهجوم، الذي صدم خلاله المهاجم أشخاصا في المدينة، مما أسفر عن مقتل واحد وإصابة 17 آخرين على الأقل.

وتحقق الشرطة ووكالة أمن الشاباك بشكل مشترك.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اثنين يشتبه في ارتباطهما بهجوم رعنانا .

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن منفذ هجوم رعنانا الذي تم القبض عليه في البداية هو فلسطيني من سكان الخليل.

وأفادت نجمة داوود الحمراء، بارتفاع إصابات هجمات الطعن والدهس في رعنانا قرب تل أبيب إلى 18 شخص.

وأضافت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن أحد الضحايا في حالة حرجة وهي امرأة في السبعينيات من عمرها أصيبت بطعنات بالغة، بينما أصيب اثنان بجروح خطيرة، وتسعة بجروح متوسطة وستة بجروح طفيفة.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه بالإضافة إلى المرأة التي في حالة حرجة إثر الطعن، هناك خمسة أشخاص في حالة خطيرة.

وأشارت القناة 14 الإسرائيلية، بمقتل إسرائيلية متأثرة بإصابتها في هجوم رعنانا قرب تل أبيب.

وذكرت شرطة الاحتلال في تقديراتها للهجوم أن منفذ عملية رعنانا استولى على سيارتين خلال الهجوم؛ مشيرة إلى أنه قد تم نشر قوات خاصة في المنطقة لمحاولة فهم حجم الهجوم.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنه يجرى التعامل مع حدث استثنائي في رعنانا قرب تل أبيب وبدء تحقيقا موسعا؛ لكن المتحدث إيلي ليفي يقول إنه "يبدو بشكل متزايد وكأنه حادث إرهابي".

وأشارت إلى أن الشرطة لم تؤكد حتى الآن دوافع هجوم رعنانا قرب تل أبيب.