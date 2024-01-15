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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبقاء 3 فقط.. جيش الاحتلال: سحب الفرقة 36 من قطاع غزة

غزة
غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب الفرقة 36 من قطاع غزة وإبقاء 3 فرق قتالية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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بعد انسحابات كبيرة.. جيش الاحتلال يعلن عدد فرقه القتالية في غزة

وفي سياق ذات صلة، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في رام الله، إن اقتحام مدينة نابلس في حي المخفية ليس الأول منذ بداية الحرب، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق المنازل والاعتداء على المواطنين بإطلاق الأعيرة النارية وحرق المركبات، واعتداء بالضرب المبرح للفلسطينيين ، ما أدى لإصابة طالب فلسطيني برصاصة، واعتقال آخر من قبل القوات الخاصة في وضح النهار.

وأضافت «السلامين» خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، ببرنامج جولة المراسلين، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفلسطينيين يودعون خمسة من الشهداء جراء الاقتحام اليوم، بالإضافة لإصابة شاب في الثانية عشرة من ظهر اليوم جنوب مدينة رام الله، لافتة إلى أن هيئة شئون الأسرى والمحررين أعلنت في بيان لها، اعتقال 55 فلسطينيا منذ منتصف الليلة الماضية، من بينهم أطفال وسيدة، واقتحام المنازل وسرقة وما بها من أموال ومصوغات ذهبية.

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت هذه الأعمال الإرهابية، مشيرة إلى أنه على محكمة العدل الدولية إصدار قرار بشأن المرافعة التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا لإيقاف العدوان والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

غزة الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية قطاع غزة

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