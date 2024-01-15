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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انسحابات كبيرة.. جيش الاحتلال يعلن عدد فرقه القتالية في غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه بقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش الإسرائيلي وهي الفرقة 99 والفرقة 162 والفرقة 98.

 أفادت وسائل إعلام عبرية، بانسحاب الفرقة 36 في جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمالي قطاع غزة والتي تضم لواء جولاني ولواءي مدرعات.

 وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بانسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة، فيما قالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية جولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينقل وحدة قتالية من غزة لـ الضفة الغربية

تضم لواء جولاني.. انسحاب الفرقة 36 بجيش الاحتلال الإسرائيلي من شمال غزة

بدورها، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل وحدة دوفدفان من غزة إلى الضفة الغربية تحسبا للتصعيد فيها.

الجيش الإسرائيلي غزة الاحتلال الاسرائيلي جولاني

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جيش الاحتلال الإسرائيلي ينقل وحدة قتالية من غزة لـ الضفة الغربية

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