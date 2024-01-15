أول تعليق من وزير الرياضة بعد تعادل مصر مع موزمبيق.. فيديو

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تعادل منتخب مصر مع موزمبيق في أولى مبارياته في كأس الأمم الأفريقية.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": “مباراة موزمبيق تستحق النقد لكن نحتاج الوقوف بجانب الفريق، معربا عن أمنياته في استمرار دعم الجماهير للمنتخب في المباراة المقبلة”.

وأضاف: "أتابع بشكل مستمر مع بعثة المنتخب ومدرب الفريق كل المستجدات الخاصة بالفريق، وكرة القدم بها مفاجآت مستمرة، والفريق ليس لديه رفاهية الاختيار ويجب الفوز على غانا التي أخفقت في المباراة الأولى".

وأشار: "أثق في طموح اللاعبين ونحن مسئولين وجماهير نقف وراء اللاعبين، وعليهم بذل قصارى جهدهم لإعلاء قيمة الرياضة المصرية التي تتطور وتحترم ذاتها".

وأوضح أن المنتخب أخفق في الفترة الماضية إخفاقات عديدة، وذلك منذ كأس العالم 2018 حتى خسارة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، لافتا إلى أن منتخب مصر لكرة القدم يضم عددا كبيرا من اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح.