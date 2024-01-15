وزير الرياضة: منتخب مصر يملك أكبر عدد محترفين في تاريخه.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن منتخب مصر خرج من بطولات كثيرة خلال السنوات الماضية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كيروش فرق نفسيا كثيرا مع اللاعبين خلال فترة توليه"، لافتا: "منتخب مصر خرج من بطولة كأس العالم في روسيا بشكل محزن".

وأشار: "من حق المشجع المصري أن يحزن على التعادل في المباراة الأولى بكأس الأمم الأفريقية"، مضيفا: "منتخب مصر تعرض لضغوط كثيرة في بطولة أمم أفريقيا الماضية".

وتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "منتخب مصر يملك أكبر عدد محترفين في تاريخه".

واسترسل: "أناشد كل مشجع مصري دعم منتخبنا لكرة اليد في البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد".

