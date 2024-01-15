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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الرياضة: القطاع الخاص شريك العمل والنجاح لمشروع الرعايات الخاصة للأبطال

صدى البلد

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أول عقد رعاية مع ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز - لدعم ولرعاية أبطال مصر المتميزين في الألعاب الفردية لتأهيلهم بشكل مثالي لتحقيق نتائج إيجابية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد باريس 2024)، ودعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وكذلك استمرار دعم المواهب الرياضية خاصة في لعبة الإسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، بدعم مالي يصل إلي 30 مليون جنيه لهذا العام. 

وقال وزير الرياضة إن القطاع الخاص شريك العمل والنجاح لمشروع الرعايات الخاصة للأبطال.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية الشركة ، الهادفة إلى مساندة جهود الدولة في اكتشاف المواهب الرياضية من مختلف المحافظات وتطوير مستواها وفق أفضل الأنظمة التدريبية العالمية لإعداد أبطال رياضيين يساهمون مع المنتخبات الوطنية في حصد الألقاب والبطولات ورفع علم مصر عاليًا.

وبموجب عقد الرعاية، تتولى الشركة تقديم كامل الدعم لأبطال مصر الرياضيين المؤهلين لأولمبياد باريس 2024 لتحقيق حلم التتويج بالميداليات ورفع علم مصر على منصات التتويج، وكذلك المساهمة في اكتشاف مواهب جديدة، وإعدادها بشكل احترافي للمنافسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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