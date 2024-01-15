خبير استراتيجي: الجانب الإسرائيلي لن يستطيع الاقتراب من محور فلادلفيا

أكد اللواء عادل العمدة خبير استراتيجي، أن الجانب الإسرائيلي لن يستطيع الاقتراب من محور فلادلفيا، لأنه ضمن البنود الرئيسة لاتفاقية السلام، وبالتالي فإن كل التصريحات الإسرائيلية في هذا الصدد ما هي إلا محاولات لإلهاء الداخل الإسرائيلي.

وأضاف “العمدة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، على شاشة “المحور”: "إسرائيل تمر بحالة من الانهيار من الداخل بسبب عدم القناعة بما يتم على أرض الواقع".

واستكمل الخبير الاستراتيجي: "هناك فئات مختلفة داخل إسرائيل متنافرة ومختلفة بسبب ما يحدث، فليس هناك حول التعاطي العسكري مع الأزمة، كما أن ثمة اختلاف حول أكثر من عنصر آخر حيث إن 134 إسرائيليا مازالوا رهائن لدى حماس".

وقف إطلاق الن ا ر

وأوضح: "هناك 360 ألف شخص مستدعى بالقوات المسلحة الإسرائيلية كانوا يعملون في وظائف بإسرائيل، وبالتالي، فقد أثروا بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، كما أن أهالي المحتجزين ينادون بوقف إطلاق النار وإيجاد حالة من الهدنة لاسترداد باقي العناصر المحتجزة".

