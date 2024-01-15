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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يترافع ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. تفاصيل

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين أن المملكة الهاشمية تقترب من إعداد مرافعة قانونية وفق آليات عمل محكمة العدل الدولية، لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن هذه المرافعات لا تقدم الآن، حيث أن محكمة العدل الدولية استمعت لجنوب إفريقيا وإسرائيل وستصدر قريبا حكمها فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية التي طلبتها جنوب إفريقيا، وبعد ذلك تطلب المحكمة من الدول الأعضاء تقديم مرافعاتها، وعندما تطلب ذلك سنقدم مرافعاتنا، بحسب ما أوردته صحيفة "الدستور" الأردنية. 

وأضاف "الصفدي" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، أن الموقف الأردني الثابت الواضح كان منذ البدء سباقا في التحذير من خطورة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وقلنا أكثر من مرة إنها باتت في إطار التعريف القانوني للإبادة الجماعية، وهذا سينعكس في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية. 

وأوضح الصفدي أن "66 دولة أعلنت تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مقابل 8 دول فقط أعلنت عدم تأييدها الدعوى"، مضيفا أن "43 دولة عربية ومسلمة عضو في المحكمة، واعتقد أن ثمة رمزية لأن تقدم جنوب إفريقيا هذه الدعوى.. وقرار القمة العربية الإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة كان واضحا بتكليف الأمانتين العامتين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعداد المرافعات والملفات القانونية اللازمة للعمل مع المنظمات الدولية المعنية، وفي هذا السياق نحن نعمل بوضوح وضمن استراتيجية لكن هناك آليات عمل للمحكمة ولا يستطيع أحد أن يتجاوزها وننتظر ما تقره المحكمة فيما يتعلق بالتدابير الإجرائية وبعد ذلك كيف ستقوم المحاكمة".

وتابع "نحن الآن على وشك تقديم المرافعة الشفهية لدى محكمة العدل الدولية في قضية أخرى ارتكزت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بآثار الاحتلال الإسرائيلي، وقدمنا مرافعة مكتوبة، وسنقدم بعد أيام في الموعد الذي حددته المحكمة مرافعتنا الشفهية أيضا، التي ستعكس مواقفنا الثابتة في إدانة الاحتلال السبب الرئيس لكل ما تشهده المنطقة من عنف وتوتر ورفض تكريس حال غير مقبولة لا قانونيا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا، الأردن يقوم بدوره بشكل كامل ويعمل ضمن استراتيجية واضحة ومواقفه ثابته وآليات عمله تستهدف تحقيق الغاية المرجوة منها".

الأردن يترافع ضد إسرائيل محكمة العدل الدولية وزير الخارجية الاردني الصفدي

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