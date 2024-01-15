عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شويجو: روسيا وإيران تعتزمان التوقيع على معاهدة مشتركة

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي ونظيره الإيراني

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، أن موسكو وطهران ستوقعان معاهدة مشتركة، سيدرج فيها الالتزام الكامل بسيادة وسلامة ووحدة الأراضي الايرانية. 

وذكرت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان أن وزير الدفاع الروسي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني محمد رضا آشتياني، بشأن توسيع التعاون والأمن في المنطقة، وأكد شويجو التزام بلاده الكامل بسيادة ووحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، بحسب ما أوردته وكالة "إيرنا".

وأشار الطرفان إلى أهمية القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، وأكدا أن موسكو وطهران ستواصلان جهودهما المشتركة لإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب ورفض الأحادية الأمريكية.

وزير الدفاع الروسي شويجو معاهدة مشتركة وحدة الأراضي الايرانية وزارة الدفاع الإيرانية محمد رضا اشتياني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

ترشيحاتنا

THE BEST| ميسي يحصد جائزة فيفا لـ أفضل لاعب في العالم 2023

الأسعار والحجز والمواصلات.. معلومات مهمة عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

العراق .. انفجارات عنيفة تهز أربيل

طريقة الحصول على تذاكر مترو الأنفاق من ماكينات TVM

ابنه الرضيع السبب| أرجنتيني يفوز بجائزة أفضل مشجع في العالم 2023

الصحة العالمية: يجب أن تسمح القوى العسكرية الإسرائيلية بدخول المساعدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الإثنين الأزرق هو اليوم الأكثر كآبة في العام؟.. الخبراء يفجرون مفاجأة

تعتيم على حالته الصحية.. سبب وضع بيومي فؤاد على أجهزة الأكسجين بالمستشفى

معلومات وصور جديدة عن عائشة تامبا زوجة ساديو ماني |شاهد

فستان أميرات.. إطلالة أسما خلال رحلة في إيطاليا تشعل فيسبوك

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ