معركة حياة أو موت.. لميس الحديدي: فوز كاب فيردي عمل لغانا مفاجأة

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن المجموعة تعقدت بعد فوز كاب فيردي على غانا، .قائلة : "فوز كاب فيردي عمل لغانا مفاجأة، ويوم الخميس غانا هتنزل المباراة قدام المنتخب المصري حياة أو موت بالنسبة ليها".



واصلت “الحديدي”، عبر برنامجها برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :"كثير من البدايات في كأس الأمم الافريقية لم تكن موفقة لكن استطعنا الوصول للنهائي مثل نسختي 2017 و2021، وإذا كانت البدايات متعثرة لكن نتمنى أن يستجمع الفريق قواه، وأن يتدرب اللاعبين على اللعب في أجواء الرطوبة لأننا لا نستطيع تغيير الطقس، وأن يراجع فيتوريا التشكيل والخطط".

معركة حياة او موت

وأضافت، "نحن في ظهر المنتخب الوطني مع مراجعة الأخطاء، مع العلم مرة تانية غانا نازلة معركة حياة او موت يوم الخميس، نتمنى إن المنتخب يستجمع قواه، ونتمنى اللاعبين يعرفوا يتمرنوا كويس في الرطوبة لأنه مش هينفع نغير الجو".

وبدأ منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، اليوم الاثنين، الاستعداد لمواجهة منتخب غانا أو "النجوم السوداء"، كما يطلق عليهم، فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، والمقرر لها مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب فيلكس أوفوى بوانى.