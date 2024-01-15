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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة: يجب الوقوف بجانب أولادنا صلاح واللاعبين.. ولا يجب أن يخذلونا»

محمد صلاح
محمد صلاح

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن يوم الأربعاء المقبل سيشهد افتتاح بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، متمنيا لمنتخبنا التوفيق بقوله: "مصر ستستضيفها ونتمنى  لفريق كرة اليد التوفيق، وأن يكون الفريق الوحيد المؤهل للأولمبياد من المجموعة الافريقية بحسب طبيعة البطولة".

وأوضح أشرف صبحي، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه تابع  بشكل جيد ردود فعل السوشيال ميديا على مباراة المنتخب أمام موزمبيق، قائلا : " المصريين وإحنا حريصين على المنتخب.. وكل الفرق الكبيرة بتتغلب، وإحنا في كاس الأمم بالكاميرون أول مباراة إتغلبنا من نيجيريا ووصلنا للنهائي بعد ذلك وكان الأداء ممتازا.

ونوه أشرف صبحي، بأن الأداء كان قويا حينها، رغم أننا غلبنا  فرقا كبيرة رغم خسارتنا أول مباراة، لافتا إلى أنه جرى توفير كل الإمكانيات للمنتخب الوطني.

وقال: وفرنا كل الإمكانيات للمنتخب كوزارة ودولة كما يجب أن تكون، نريد من الجميع مساندته ونعطيه الثقة في أول مباراة ".

ووجه رسالة للجماهير وللمنتخب  قائلا : “ لازم نقف جنب ولادنا صلاح وأخواته في المنتخب، والشعب كله مستنيكم ومش هنخذلكم ولا تخذلوه".

منتخب مصر رجالة

وكشف الوزير أنه تحدث بعد مباراة موزبيق مع النني وحازم إمام وخالد الدرندلي  كاشفا عن تفاصيل حديث  النني معه قائلا : " النني قال إن منتخب مصر رجالة وقدر للمسؤولية وإحنا المباراة ليست حكم علينا بدليل إننا في النسخة السابقة هزمنا من نيجيريا ".

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي موزمبيق محمد صلاح منتخب مصر حازم امام

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