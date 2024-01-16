جبهة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تفرض حصارا كبيرا على قطاع غزة

أكد واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الصهيوني يفرض حصارا دائما على قطاع غزة، "الحرب عدوانية وإجرامية تحاول من خلالها حكومة الاحتلال تنفيذ استراتيجيات لها علاقة بتهجير الشعب الفلسطيني وطرده من أراضيه لسيناء".

أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن إسرائيل تعتقد أنها تستطيع بمرور الوقت تهجير الشعب الفلسطيني من خلال التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لن يحدث، موجها الشكر لمصر والأردن على موقفهم برفض تهجير أي مواطن فلسطيني من أراضيه من أجل عدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح، أنه مر 101 يوم من الحرب على الشعب الفلسطيني وسط أكثر من 100 ألف شهيد وجريح ومفقود تحت الركام، ويستشهد يوميا العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني في صور تُنقل أمام العالم أجمع دون أن يحرك ساكنا، فضلا عن تدمير كل البيوت والمستشفيات والمدارس وكل ما له علاقة بالحياة الإنسانية.