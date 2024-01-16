عمرو أديب: مصر تستحق مطارات عظيمة ويمكن الاستعانة بالخبراء

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر تستحق مطارات عظيمة، والشعب المصري يستحق ذلك، لافتا إلى أن هناك شركة تركية تعتبر من أهم الشركات التي تدير مطارات بالعالم، بالإضافة إلى قدرة الإماراتيين أيضا على إدارة المطارات، وغيرهم من القطريين أو السويسريين.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه الحكاية المذاع على شاشة MBC MASR، "المصري يقعد يشتكي من المطار واللي بيحصل وتيجي تقوله نبيع يقولك لأ ليا ذكريات"، منوها بأن هناك حاليا رحلات تم نقلها من صالة 3 إلى صالة 2 بسبب وجود توسعات.

وأوضح، "الإدارة مهمة لأن الدولة مدير فاشل"، منوها بأن محلات عمر أفندي وصيدناوي بعدما تم بيعها لأنها كانت تخسر ثم أصبحت سوبر ماركت.

وعقَّب قائلا: “كان ممكن بدل ما نبيعها نجيب إدارة عظيمة تفضل المحلات ديه منارة للسياح في مصر، أو تشعر المصريين بأنها محلات راقية للتسوق”.