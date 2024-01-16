عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غازي حمد: حكم غزة كان عبئا وحملا كبيرا على حركة حماس

صدى البلد

أجاب الدكتور غازي حمد، عضو المكتب السياسي والقيادي بحركة حماس، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له، قائلة : "17 سنة حكمت حماس غزة ولم يبنى ملجأ واحد للناس يحتمي فيه الناس في هذا العدوان، قائلا : “هذه نوع من الدعاية يطلقونها، إسرائيل دمرت كل قطاع غزة وليس الملاجئ فقط، يقومون بضرب صواريخ على كل شيء”.


وأوضح “حمد”، خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة    ON،"يعتقدون أن حماس تستخدم كل هذه الأموال والمعدات والامكانيات لصالحها، وكل إمكانيات ومقدرات المقاومة كانت  للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني، واليوم كل من يستشهدون هم أبناء حماس أولا وكل أبناء الشعب الفلسطيني".  

لم نكن متمسكين بحكم قطاع غزة


وواصل : “هذا لا يعني  أننا  كنا ننظر لمصالحنا الخاصة ونترك مصالح الناس  في فترة حكم غزة”، مشددا أن حماس لم تكن متمسكة بحكم غزة، قائلا : “نحن لم نكن متمسكين بحكم قطاع غزة وقلنا ذلك مرتين وثلاثة لان حكم غزة كان عبء علينا، للأسف الكل كان يتصور أن حماس متمسكة بالحكم لكن الحقيقة أن حكم غزة بالنسبة لنا  كان عبء وحمل كبير”.
 

غازي حمد حركة حماس لميس الحديدي غزة إسرائيل الشعب الفلسطيني حكم غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

أحمد حسن يعلن خبرا صادما لنجم الزمالك

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

ثنائي الشباب.. أحمد حسن يعلن عن خبر سار لجماهير الزمالك

قبضك وصل كام؟| زيادة الحد الأدنى للأجور.. وهذا موعد صرف مرتبات يناير .. تفاصيل

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

إمبراطور الذهب| من هو المتسبب الرئيسي في غلاء أسعاره؟.. «لقوا معاه 160 كيلو»

ترشيحاتنا

حكم الجمع بين نيتين صوم رجب والقضاء.. أزهري يرد

للنشر 5ص//// اعتقال مسلم بسبب الصلاة على يد الشرطة الهندية

100 يوم من العدوان.. ما فعلته إسرائيل جعل القضية الفلسطينية محل اهتمام أجيال شابة

دعاء الفجر للأولاد بالنجاح في الامتحان.. بـ7 كلمات يفتح الله عليهم بالإجابات

قانون الإجراءات الجنائية.. برلماني: تطبيق الحقوق والحريات العامة للتعامل مع المواطنين

أمير هشام: فينجادا يخرج من حسابات الزمالك لتدريب الفريق الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نمر يطارد إماراتي داخل منزله في دبي| فيديو

أبرزهن سيلينا جوميز وجيسيكا تشاستين.. إطلالات جريئة للنجمات بحفل Emmy Awards| صور

امرأة تعثر على أخطر أفعى سامة في العالم بدولاب ابنتها بأستراليا

أبرز إطلالات نجوم ونجمات الدراما على السجادة الرمادية لحفل Emmy Awards

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ