غازي حمد: حكم غزة كان عبئا وحملا كبيرا على حركة حماس

أجاب الدكتور غازي حمد، عضو المكتب السياسي والقيادي بحركة حماس، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له، قائلة : "17 سنة حكمت حماس غزة ولم يبنى ملجأ واحد للناس يحتمي فيه الناس في هذا العدوان، قائلا : “هذه نوع من الدعاية يطلقونها، إسرائيل دمرت كل قطاع غزة وليس الملاجئ فقط، يقومون بضرب صواريخ على كل شيء”.



وأوضح “حمد”، خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON،"يعتقدون أن حماس تستخدم كل هذه الأموال والمعدات والامكانيات لصالحها، وكل إمكانيات ومقدرات المقاومة كانت للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني، واليوم كل من يستشهدون هم أبناء حماس أولا وكل أبناء الشعب الفلسطيني".

لم نكن متمسكين بحكم قطاع غزة



وواصل : “هذا لا يعني أننا كنا ننظر لمصالحنا الخاصة ونترك مصالح الناس في فترة حكم غزة”، مشددا أن حماس لم تكن متمسكة بحكم غزة، قائلا : “نحن لم نكن متمسكين بحكم قطاع غزة وقلنا ذلك مرتين وثلاثة لان حكم غزة كان عبء علينا، للأسف الكل كان يتصور أن حماس متمسكة بالحكم لكن الحقيقة أن حكم غزة بالنسبة لنا كان عبء وحمل كبير”.

