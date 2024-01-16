خيري رمضان: مين إنت عشان تقول إن ترحيل جميع اللاجئين مطلب شعبي

قال الإعلامي خيري رمضان، "في تريند شغال بقاله فترة على السوشيال ميديا وهو ترحيل اللاجئين"، منوها إلى أنه ذكر بحلقة الأمس أرقام ولكن لا تخص اللاجئين، حيث قامت أحد المواقع المعنية بتصحيح الأرقام قالت أن هذه الأرقام لم تكن دقيقة وأن هناك خلطا ما بين اللاجئين والمقيمين.

وأضاف خيري رمضان، خلال برنامجه "مع خيري" المذاع على شاشة "المحور"، "اللي أعرفه اننا معندناش لاجئين ومع ذلك أنا أحترم المعلومات وكنت بتكلم أمبارح عن الغرامة"، موجها رسالة إلى الأصوات التي ترعى هذا الهاشتاج: " مين انت عشان تقول أن ترحيل جميع اللاجئين مطلب شعبي؟ من يتحدث باسم مصر.. الوحيدين الذين يتحدثون باسمها هو برلمانها ورئيسها".

وواصل: "مش واحد على السوشيال ميديا يحاول أن يصنع فتنة رأيناها في بعض البلدان الأخر، الجاهل اللي كتب الكلام ده مايعرفش أن مصر أرض رحبة منذ قديم الأزل وشعبها طول عمره مسالم".

رسالته للعرب

ووجه رسالة للعرب الموجودين بمصر، قائلا: "لا تقلقوا، المصريين مهما اتقالهم وسمعوا محدش يقدر يأثر عليهم، وجودكم في مصر هو سعادة لنا حتى ترجعوا إلى بلادكم أمنيين".