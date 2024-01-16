التهاب الحلق .. الأسباب والأعراض والعلاج

التهاب الحلق هو حالة شائعة تتسبب في التهيج والالتهاب في منطقة الحلق، قد يكون التهاب الحلق نتيجة لعدة أسباب، كشف عنها موقع “هيلثي”، والتي تشمل ما يلي:

أسباب التهاب الحلق

العدوى الفيروسية: مثل نزلات البرد العادية والأنفلونزا، وعادة ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل سيلان الأنف والسعال والحمى.

العدوى البكتيرية: مثل التهاب الحلق البكتيري (التهاب اللوزتين) الذي يسببه عادة بكتيريا العقد الليمفاوية القاعدية.

التهيج الكيميائي: قد يحدث التهيج في الحلق نتيجة استنشاق المواد الكيميائية المهيجة مثل الدخان أو المواد الكيميائية القوية.

الحساسية: بعض الأشخاص قد يعانون من تهيج الحلق بسبب حساسية معينة مثل حساسية الغبار أو الحساسية الغذائية.

أعراض التهاب الحلق

أعراض التهاب الحلق

الألم والحكة في الحلق.

صعوبة في البلع أو الكلام.

التهاب واحمرار الحلق.

تورم اللوزتين أو الغدد الليمفاوية في العنق.

الحمى (في حالة التهاب الحلق البكتيري).

علاج التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق يعتمد على سببه وشدته، ففي حالة التهاب الحلق الفيروسي البسيط؛ يمكن اتباع الخطوات التالية:

الراحة الصوتية والتوقف عن التحدث بصوت عالٍ.

الشرب الكافي للسوائل الدافئة لترطيب الحلق وتخفيف الألم.

المضمضة بمحلول ملحي دافئ لتخفيف الاحتقان وتطهير الحلق.

تجنب التدخين والمواد المهيجة الأخرى.

استخدام مسكنات الألم بدون وصفة طبية لتخفيف الألم والتهاب الحلق.

إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو تفاقمت، أو إذا كان هناك اشتباه في التهاب الحلق البكتيري؛ فقد يكون من الضروري استشارة الطبيب لتقييم الحالة ووصف العلاج المناسب.

أما في حالة التهاب الحلق البكتيري؛ فقد يصف الطبيب مضادات البكتيريا، مثل الأدوية المضادة للبكتيريا للمساعدة في الشفاء.