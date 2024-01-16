شكوي دولية.. إجراء عاجل من الحكومة العراقية بعد الهجوم الإيراني على أربيل

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تعرب عن استنكارها الشديد وإدانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على مدينة أربيل، أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين، ضمنها دار سكن رجل الأعمال الكردي پيشرو دزيي وعائلته، ما أدى إلى استشهاده وإصابة أفراد عائلته.

وأضافت الوزارة أن حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة، لافتة إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاهه، ومنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن.

وأشارت وزارة الخارجية العراقية في بيانها، إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني العراقي للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، أنه قصف بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".

وأضاف: "كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة، خاصة في إيران".