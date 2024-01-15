8 انفجارات وصواريخ بعيدة.. تفاصيل الهجوم على مطار أربيل في العراق

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، بوقوع 8 انفجارات هزت مدينة أربيل في شمال العراق بعد هجوم صاروخي استهدق قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل.

وأضافت المصادر الصحفية، أنه تم إسقاط الصواريخ التي استهدفت قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل، وذلك وسط دوي صفارات الإنذا في محيط القنصلية الأمريكية والمطار.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجارات في مدينة أربيل قد تكون ناجمة عن هجمات بصواريخ بعيدة المدى.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة الميادين، بأن قصفا صاروخيا استهدف القوات الأمريكية في قاعدة "كونيكو" في الداخل السوري.

وحسب المرصد السوري، دوت انفجارات في قاعدة كونيكو بريف دير الزور الذي تتمركز ضمنه قوات أمريكية، ناجمة عن هجوم بـ3 صواريخ.

كما ذكرت صحيفة الوطن السورية، في وقت سابق، أن المقاومة العراقية استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في حقل كونيكو بدير الزور، برشقة صاروخية.