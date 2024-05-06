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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يشارك توقعا مثيرا للجدل بشأن حسام البدري

صدى البلد

شارك الاعلامي خالد الغندور، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "عندي إحساس إن الكابتن حسام البدري هيتولى تدريب فريق في الدوري الممتاز الفترة الجاية". 

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر السابق أنه تلقى عرضا من نادي الزمالك لقيادة الفريق خلال السنوات الماضية .

وأضاف البدري في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc  : " احترم نادي الزمالك كثيرا لكن في هذه الجزئية "ولاده أولى به " .

واوضح البدري " أنهم أحق ان يتواجدوا في قيادة الفريق في جميع البطولات ".

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