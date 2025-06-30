موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. تفاصيل ومزايا جديدة

تحرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وصدر توجيه رئاسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لعام 2025.

تمثل الزيادة جزءًا من حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين في ظل التحديات الراهنة.

وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من العام الجاري برفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

التوجيه الرئاسي يعكس حرص الدولة على دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، كما يمثل جزءًا من خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة الأجور بشكل تدريجي ومستمر.

وتأتي هذه الحزمة الجديدة من القرارات لتؤكد على التزام الدولة بمساندة المواطنين في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتوفير حياة كريمة لهم.

تأثير مباشر لهذه الزيادات على دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسيتم تطبيق هذا القرار، الذي يترقبه ملايين الموظفين في القطاع الحكومي بدءا من رواتب شهر يوليو.

نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري

وتتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة من 13% للدرجات العليا إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ما يعكس توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والعمال، ومن المقرر بدء تطبيق زيادات المرتبات الجديدة في يوليو 2025.

قيم الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة

-زيادة الدرجة الممتازة من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه

-الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10200 جنيه إلى 11800جنيه

-درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 جنيه إلى 10300 جنيه

-الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 جنيه إلى 9.800 جنيه

-الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه

-الدرجة الثالثة (التخصصية) من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه

-الدرجة الرابعة من 6200 جنيه إلى 7300 جنيه

-الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه

جدول مرتبات المعلمين 2025

-الدرجة الوظيفية السادسة 6 آلاف جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه

-الدرجة الوظيفية الخامسة 6 آلاف و500 جنيه بدلًا من 4 آلاف و500 جنيه

-الدرجة الوظيفية الرابعة 7 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه

-الدرجة الوظيفية الثالثة 7 آلاف و500 جنيه بدلًا من 5 آلاف و500 جنيه

-الدرجة الوظيفية الثانية 8 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيه

-الدرجة الوظيفية الأولى 8 آلاف و200 جنيه

-درجة المدير العام أو ما يعادلها 9 آلاف و200 جنيه

-الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 10 آلاف و200 جنيه

-الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه