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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمُقام بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارية الداخلية بمنطقة الصيادين بجوار إدارة شرطة النجدة بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان .

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض والذي يقدم السلع المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض لإتاحة الفرصة لابناء المحافظة لشراء احتياجتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور .

ثمن المحافظ تعاون كبار التجار وأصحاب الشركات في إقامة المعرض وإستجابتهم السريعة لخفض الأسعار وإلتزامهم بوضع سعر إسترشادي على كافة المنتجات المعروضة ، وكذلك عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين، مؤكداً على ضرورة إستمرار تزويد المعرض باللحوم والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وخلال تفقد محافظ الشرقية اقسام المعرض قرر تخفيض بعض أنواع السلع والمواد الغذائية تيسيراً على المواطنين ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

أشاد محافظ الشرقية بتواجد فرق من الأطباء البيطريين للتأكد من تطبيق نظم جودة وسلامة الغذاء ومراجعة صلاحية المعروضات وخاصة اللحوم ومصنعاتها لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

دعا محافظ الشرقية أبناء المحافظة إلى الإقبال على السوق للحصول علي إحتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والإستفادة من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة ، لافتاً إلى أن المعرض سوف يستقبل المواطنين يوم الاثنين من كل اسبوع  لإتاحة الفرصة لهم لشراء متلطباتهم المختلفة.

أعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة سوق اليوم الواحد لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجتهم من مواد غذائية ولحوم وخضروات بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل

الشرقية محافظ الشرقية التموين والمواد الغذائية شرطة النجدة الزقازيق

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