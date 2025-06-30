الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات العسكرية.. اعرف تفاصيل وشروط كل كلية

صـدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفـاع والإنتاج الحربي على الإعلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات "حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى" والكليات العسكرية "الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية" مـن حملـة الثانويـة العـامـة والثانويـة الأزهـريـة والشهـادات المعادلـــة وحملــة الشهادات الثانويــــة الصناعيـــــة ومـــا يعادلـهـا وخريجـــى الجامعات المصرية الحكومية والخــاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" دفعة أكتوبر 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وذلك بمكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى :

أولاً: الكلية الحربية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهــا العلمـى والأدبــى

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 عـــــن 21 سنـــــة

أن تكون النسبة المئوية للمجموع القسم العلمى 65% فأكثر والقسم الأدبى 70% فأكثر

تكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسيةميلادية، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية وكالــوريوس الإقتصاد والعلــــوم السياسيـة / الحاسبات والمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجيستيات ) .

ثانياً الكلية البحرية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من ( القسم العلمى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثــر، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية ) .

ثالثاً الكلية الجوية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهـــا ( العلمـــــى والأدبــــــى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع للقسم العلمى 60 % فأكثــر - القسم الأدبى 65 % فأكثر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريــج تخصص الطيران ( بكالوريـوس الطيـــــران والعلــــــوم العسكريــــة الجويــة وشـارة الطيـــران - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران ) وذلك للقسم العلمى ، ( بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال

فى تخصص إدارة الطيران والمطارات) وذلك للقسم الأدبى ، كما يمنح الخريج شهادة طيار تجارى ورخصة طيار تجارى ( معتمدة دولياً ) ، كما يمنـح الخريـــج تخصص العلوم العسكرية الجوية من القسم العلمى فقط ( بكالوريوس العلوم العسكريــة الجويــــة وشارة العلوم العسكرية الجوية- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران ) وشهادة أساسيات مراقبة المطار ( معتمدة دولياً ) .

رابعاً كلية الدفاع الجوى :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط ، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70 % فأكثــر فى مادتى ( الفيزياء والرياضيات ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج [ بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى - بكالوريوس الهندسة فى أحد تخصصات

( هندسة الإتصالات والحاسبات / الميكاترونيكس) ] بنظام الساعات المعتمدة .

خامساً الكلية الفنية العسكرية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات ) فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ( علمى ) والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 75% فأكثــر ، بشرط أن يكون الطالب قد تحصل

على 75 % فأكثــر فى مادتى ( الفيزياء والرياضيات ) وتكون مدة الدراسة ( 5 ) سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة ( بتخصصاتها ) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية .

سادساً كلية الطب بالقوات المسلحة :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة العلوم ) فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 87% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة (5) سنوات دراسية ( ميلادية ) بالإضافة إلى (2) سنة إمتياز ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام فترة الإمتياز وترخيص مزاولة المهنة " بعد إتمام عامى الإمتياز بنجاح" .

سابعاً الكلية العسكرية التكنولوجية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية ( القسم العلمى ) ، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام ( ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين ) وتكون التخصصات تابعة لأقسام (الميكانيكية / الكهربية) ، كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / وزارة الإنتاج الحربى وطبقاً للشروط والتخصصات والشعب التى تُقبل بالكلية .

وتقبل الطلبة المقيدين فى دراسات أعلى من الشهادات المذكورة بشرط أن يكون الطالب ناجح ومنقول للعام التالى ( كليات الهندسة /الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعى / المعاهد الفنية الصناعية العليا ) التابعة لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بشرط أن تكون هذه الدراسات فى سياق وتُفيد دراستهم

مع ضرورة إستيفاء شرط السن .

وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 م عن (21) سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية (عامة / أزهرية / صناعية ثلاث سنوات ) ، و(22) سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / والمقيدين

فى الدراسات الأعلى .

وأن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامــــــــة وما يعادلها 60% فأكثــر ، والثانوية الصناعيــــة 80% فأكثـــر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيــا كل فى تخصصه وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية .

الشـروط الخاصـة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين

أولاً الكلية الحربية :

التخصصات المطلوبة :

تربية رياضية / تجارة / حقوق / زراعة / الإعـــــلام والصحافه / إقتصــاد وعلــوم سياسية / كلية خدمة إجتماعية ، لغات ( إنجليزى / عبرى/ روسى / فرنسى / صينى ) من كليات ( آداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة ) ، الآداب ( إعــــلام - علــم نفــس - إجتماع ) وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .

الشروط الخاصة بالمؤهل :

التقديـــــــــــر : جيد فأعلى ، وأن لا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24) سنة فى 1/11/2025 م ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2025 أو 2024 فقط ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام دراسى ( ميلادى ) ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية .

ثانياً : كلية الدفاع الجوى

التخصصات المطلوبة :

تخصصات الهندسة : الحاسب والنظم / الإتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس .

الشروط الخاصة بالمؤهل :

التقديـــــــــــر : مقبول فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2025 أو 2024 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (25 سنة ) فى 1/11/2025 ، وتكون مدة الدراسة بكلية الدفاع الجوى (2) عام دراسى ( ميلادى ) ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى .

إجراءات التقديم للإلتحاق بالكليات العسكرية :

طلبة الثانوية العامة والطلبة المحاربين :

يكون بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على(الإنترنت) وهو( tansiq. mod. gov. eg ) إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 01/ 07 / 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 29/08/ 2025 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً .

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية إعتباراً من يــــــــوم السبت الموافـــــــــــق 05 / 07 / 2025 وحتى يــــــوم الخميـــس الموافـــــق 04 /09 /2025 م .

الشروط العامة للقبول ( الثانوية العامة ومايعادلها - المحاربين)

أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية ( عن غير طريق التجنس / وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى ) ، وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى ) بشرط أن تكون سنة الحصول

على المؤهل خلال عام ( 2025 /2024 ) ، وأن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية

فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2024، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون الطالب حَسن السير والسلوك ، وأن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية ، وألا يكون الطالب قد إستقال أو فُصل تأديبياً من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية / مدنية ، وألا يكون الطالب قد أُعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وألا يقل الطول عن ( 170 سم ) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى ( 158سم ) كحــد أدنـــى ، وأن يجتاز الطالب إختبار السمات الشخصية بنجاح ، وأن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ، وأن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ، وأن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع ( 7.5 متر ) / بدون تردد

ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية المختلفة ، وأن يجتاز الطالب بتفوق إختبار المعلومات العامة ، وأن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى ( اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى – الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء - الأحياء) طبقاً للكلية المرشح لها ، وأن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة ) وكذا الإختبار الرياضى المتقدم وأن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار ، ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع .

وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية ، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا

أو الأكاديميات ) ، ويُعامل الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات المصرية ( الحكومية – الخاصة ) بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى ، ويُسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط .

كما يرجى التأكيد على الأتى:

1- قيام طلبة الثانوية العامة / الأزهرية / الدبلومات لسنة 2025 بالتسجيل على منظومة التنسيق بعد إعلان النتيجة بـ (72 ساعة ) وذلك لربط بيانات الطلبة بمنظومة التنسيق .

2- فتح موقع التنسيق للإلتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية لطلبة مدارس المتفوقين طبقاً لتنسيق الجامعات الحكومية المصرية وبناء على بطاقة الترشيح .

3- تم إضافة وسائل دفع جديدة من خلال شركة فورى ( فروع أو محلات التجزئة – تطبيقmy fawry

كارت فورى مسبق الدفع – المحافظ الإلكترونية – نقاط بيع فورى – fawry pay- ماكينات ATM - الدفع بالفيزا من خلال موقع مكتب التنسيق لكلاً من ( الثانوية العامة أو ما يعادلها – الدبلومات – حملة المؤهلات العليا ) لسداد قيمة الملف خلال مرحلة تسجيل طلبات الإلتحاق ) .

4- الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الدول العربية أو ما يعادلها ( الشهادات الأجنبية ) من داخل مصر يتم إستخراج شهادة المعادلة ثم تسجيل طلب الألتحاق وسداد قيمة الملف من خلال وسائل الدفع المتاحة من فورى ثم طباعة نموذج طلب الإلتحاق والتوجه إلى الأكاديمية لسحب الملف وإختبار السمات

كما هو معمول به مع طلبة الثانوية العامة .

5- طلبة الدور الثانى سيتم إتاحة التسجيل لهم على موقع التنسيق بعد ظهور نتيجة الدور الثانى

بـ 72 ساعة ( الوقت اللازم لتسجيل بياناتهم )