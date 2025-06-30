مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

لقي شخص مصرعه وأُصيب 14 آخرون بينهم طفلان شقيقان، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قبل كمين سمسطا بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قبل كمين سمسطا بدائرة المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين بإصابات متفرقة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لشخص ويدعي «الغدار .م.ح» 45 سنة، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى الفشن المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون وهم: «حمادة جمعة على 30 سنة مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، مينا فايز علام 33 سنة، مصابا بكسر بالساق الأيسر، وبطل عطا عبدالقادر 44 سنة مصابا بكسر في الضلوع، وشعبان شرقاوي أحمد 37 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، عيد غدار أحمد 25 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمزة على جمال 3 سنوات ونصف مصابا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف على المخ، يوسف سعيد على 21 سنة مصابا بنزيف بالبطن.

كما نقلت سيارات الإسعاف سيد جمعة على 39 سنة مصابا بكسر بالضلوع، سهيلة عبدالسلام سالم 21 سنة مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات، ودسوقي محمد ابراهيم 27 سنة مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وعمرو على جمال سنة وشهرين بدون إصابات ظاهرية، ومجهول الهوية يبلغ من العمر 42 سنة، ومحمد ماهر موسي مصابا بكسر بالذراع الأيسر، وفايز رجب حميدة 40 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.



ووجهت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، الدكتورة سالى الخولي مدير مستشفى الفشن المركزى بسرعة تقديم كافة الخدمات الصحية للمصابين وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لحين تماثلهم للشفاء.