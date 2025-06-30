مدبولي: إطلاق برنامج نوفي لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لحشد التمويلات لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.



وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، :" نجحت مصر في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون للتنمية مع دول صديقة".

أضاف مدبولي :" نجاح مصر في الفترة من 2020 ومايو 2025 في حشد ما يقرب من 15.6 مليار دولار لصالح تنمية القطاع الخاص منها 4 مليار دولار للمشاركين في المنصة الوطنية لبرنامج نوفي ".

وتابع مدبولي :" مصر على استعداد للمشاركة في منصة تبادل الخبرات تفعيلا لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة".