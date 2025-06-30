فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، غدا الثلاثاء 1 يوليو 2025 ، باب التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026

وفي هذا الإطار أعلنت المدارس تفاصيل التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026 ، لتسهيل المهمة على أولياء الأمور مؤكدة ما يلي :

من المقرر بدء فترة التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026 من 1 يوليو حتى 15 أغسطس 2025، وفقًا للكتاب الدوري رقم (40).

يتم سداد رسوم التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026 عبر الرقم القومي للطالب في البريد .

رسوم التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026 يساوي مبلغ 100 جنيه عن كل طلب تحويل، على أن يُورد المبلغ إلى : حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ، وذلك بالبريد المصري أو من خلال وسائل الدفع الرسمية

التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026 يحتاج تقديم عدد 4 استمارات تحويل، يُلصق على كل منها طابع دعم فئة 10 جنيهات، وتُعتمد من المدرستين.

التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026 يحتاج صورة من بطاقة الرقم القومي للأب، أو توكيل خاص موثق من الشهر العقاري لأي شخص آخر + صورة منه ، أو قرار ولاية تعليمية للأم + صورة منه ، أو قرار وصاية رسمي + صورة منه ، ويتم تقديم إقرار تحويل موقع من القائم بالتحويل.

التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026 .. الخطوات

تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التي تقدم إليها برقم مسلسل في سجل خاص.

بعد غلق باب قبول الطلبات لا يسمح بقبول طلبات جديدة وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر الي الأصغر سنا.

يتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها ويتم ارسال كشوف بأسماء الطلاب المقبولين تحويلهم إلى شئون الطلبة بالإدارة لإعتمادها ويتم إعلان الموافقة على قبول الطلبات خلال 15 يوما من غلق باب التحويلات.

يتم الالتزام بأحكام المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008عند التحويل في حالة وجود نزاع بين الأب والأم، ويستثني من ميعاد التحويل حالات معينة مثل: وفاة ولي الأمر، والنقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخرى، أو حدوث كارثة للأسرة.

جدير بالذكر أن التحويلات بين المدارس خدمة يتاح فيها للطالب التحويل من المدرسة الحالية الى مدرسة أخرى داخل نطاق المحافظة ، طبقا للكثافات ويمكن من خلال رابط التحويلات بين المدارس :

تقديم طلب التحويلات بين المدارس من خلال ملء بيانات استمارة التحويل المعدة لذلك وتحديد الرغبات المختلفة وفقاً لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

إمكانية طباعة استمارة طلب التقديم من خلال الرقم القومي لإرفاقها مع المستندات المطلوبة.

إمكانية الاستعلام عن نتيجة طلب التحويل من خلال الرقم القومي بعد ظهور النتيجة

يتم ارسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل خدمة التحويلات بين المدارس وحتى انتهاءها

شروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026

يتم تقديم طلبات التحويلات بين المدارس إلكترونياً فقط ولا يعتد بالتقديم الورقي

يشترط أن تكون المدرسة المحول اليها الطالب داخل نطاق المحافظة

ويجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل بين المدارس إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها شرط الكثافة.

ويجوز أيضا التحويل بين المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات دون شرط، سوى سماح كثافات الفصول بهذا التحويل، ويتم التحويل بين المدارس في هذه الحالة دون مناظرة السن، طالما كان التلميذ مقيد بالصف الأول الابتدائي وفقا لصحيح القانون، طبقا للقرار الوزاري ( 104 ) لسنة۲۰۱۰ م.

ولا يجوز التحويل بين المدارس التي تجرى الدراسة بها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطالب كلغة أجنبية أولى ، وذلك بعد عقد امتحان للطالب ( تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة ) واجتياز الطالب له مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.