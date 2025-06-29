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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معلم خبير بالتربية والتعليم: امتحان انجليزي الثانوية العامة "محترم" و"البراجراف"من نماذج الوزارة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكد رضا غالي معلم خبير في مادة اللغة الانجليزية بوزارة التربية والتعليم ، أن امتحان اللغة الإنجليزية الذي أداه اليوم الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، كان مُحتـرم ليس بالسهل، ولا بالمعقد

وقال رضا غالي في تصريحات له اليوم عبر حسابه الرسمي على فيس بوك : نقاط المنهج جاءت في امتحان اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025 مباشرة ، مشيرا إلى أن الامتحان راعى الفروق الفردية وركز على المهارات اللغوية وليس الحفظ.

وأضاف رضا غالي : أن امتحان اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025 ضم 7 نقاط بالنص من النماذج الإسترشادية لوزارة التربية والتعليم بما فيها فقرة الكتابة ( سؤال البراجراف) .

وواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متابعة سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، عبر غرفة العمليات المركزية التي تواصل أعمالها بالتنسيق الدائم مع المديريات التعليمية بجميع المحافظات، حيث اتسمت اللجان بحالة من الانضباط والالتزام، نتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لضمان سير الامتحانات بسلاسة داخل أجواء آمنة ومنظمة.

وقد أدى طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (762759) طالبًا/ طالبة، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة امتحان مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، وذلك أمام (16) لجنة، بينما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) أمام (26) لجنة.

تنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات المنظمة داخل اللجان

وقد تابع  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على تنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات المنظمة داخل اللجان، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية بشكل منضبط.

وقبل انطلاق الامتحان، أجرى الوزير اتصالًا مباشرًا مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين في غرف العمليات بالمحافظات، للاطمئنان من التنسيق مع ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان الامتحانات، وضمان وصول أوراق الأسئلة إلى جميع المديريات في الوقت المناسب.

كما واصل الوزير محمد عبد اللطيف متابعته الدقيقة لسير امتحانات الثانوية العامة من خلال منظومة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الانضباط والشفافية داخل لجان الامتحان، وضمان سير العملية الامتحانية في بيئة آمنة ومستقرة على مستوى الجمهورية.

وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، وجّه خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، بضرورة التدقيق الشديد عند توزيع أوراق امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، مع التأكيد على التمييز الواضح بين النظام القديم والنظام الجديد، فى البابل شيت وكراسة  الأسئلة وذلك لضمان توزيعهم بطريقة سليمة وعدم حدوث أي  أخطاء قد تؤثر على سير العملية الامتحانية أو حقوق الطلاب.

وصول أوراق الإجابة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة في المواعيد المحددة

كما أكد رئيس عام امتحان الثانوية العامة أنه تم التواصل مع جميع المديريات للاطمئنان على وصول أوراق الإجابة إلى داخل لجان السير في المواعيد المحددة وهو موعد أقصاه الثامنة والربع صباحًا.

وقد شهدت لجان الامتحانات اليوم أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة (النظامين الجديد والقديم) يوم الخميس الموافق 3/ 7/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ويؤدى طلاب النظام القديم شعبة الرياضيات مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) يوم الثلاثاء الموافق 1/ 7/ 2025، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يوم الثلاثاء 1/ 7/ 2025 اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء-الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) يوم الثلاثاء 1/ 7/ 2025  امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى).

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