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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول
ياسمين بدوي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلانها قريباً 

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس .. نسب النجاح

وأفادت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول مطمئنة ، ونسب النجاح مرتفعة ، وهو الأمر الذي سيتضح للجميع بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

أما عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس ، فقد أوضحت المصادر أنه سيتم الإعلان عنه في بيان رسمي بمجرد إعتماد رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قريباً

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس يمكن ترقب ظهوره من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/ 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس .. بالدرجات

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس ، سوف يتمكن 780 ألف  طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، من الاستعلام عن درجاتهم في جميع الامتحانات التحريرية و العملية والمعملية ، المجموع الكلي ، ومواد الرسوب إن وجدت ، وحالة الطالب إذا كان ناجحا أو راسبا أو له دور ثاني .

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس جميع المحافظات

 من المقرر أن يتولى اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس ، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، بإعتبارها نتيجة شهادة عامة يتم اعتمادها مركزيا من الوزير مثلها مثل نتيجة الثانوية العامة 

إحصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2025 

  • إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات.
  • عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.
  • عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.
  • يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2644) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
  • يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (187300) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ).
  • عدد الاستراحات المخصصة لمعلمي التعليم الفني المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2025 يقارب حوالي (500) استراحة.
  • عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوي الجمهورية، وتتضمن عدد (5540) عضو من الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.
     
  • عدد الأعضاء المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (41200) عضو.
  • عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.
  • عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

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