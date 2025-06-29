نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلانها قريباً

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس .. نسب النجاح

وأفادت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول مطمئنة ، ونسب النجاح مرتفعة ، وهو الأمر الذي سيتضح للجميع بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

أما عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس ، فقد أوضحت المصادر أنه سيتم الإعلان عنه في بيان رسمي بمجرد إعتماد رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قريباً

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس يمكن ترقب ظهوره من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس .. بالدرجات

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس ، سوف يتمكن 780 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، من الاستعلام عن درجاتهم في جميع الامتحانات التحريرية و العملية والمعملية ، المجموع الكلي ، ومواد الرسوب إن وجدت ، وحالة الطالب إذا كان ناجحا أو راسبا أو له دور ثاني .

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس جميع المحافظات

من المقرر أن يتولى اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس ، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، بإعتبارها نتيجة شهادة عامة يتم اعتمادها مركزيا من الوزير مثلها مثل نتيجة الثانوية العامة

إحصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2025