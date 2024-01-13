تركيا تعلن سقوط 5 جنود في اشتباك مع مسلحين أكراد بشمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية الجمعة، إن خمسة جنود أتراك سقطوا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

وذكرت الوزارة أن 12 مسلحاً كرديًا سقطوا أيضًا في الاشتباكات.

وتوجه القوات التركية ضربات متكررة لمسلحي حزب العمال الكردستاني بالعراق.

وفي الشهر الماضي قتل 12 جنديا تركيا في يومين خلال هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، وردت أنقرة بشن ضربات جوية على مواقع في العراق وسوريا.

ويشن الجيش التركي باستمرار عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق حيث يقع إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، وفي منطقة سنجار الجبلية.

وتقيم تركيا منذ 25 عاما عشرات القواعد العسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.