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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كاجوال جريء.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا

ريم مصطفى
ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها، بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت ريم مصطفى، مرتدية بنطالا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، مع توب مكشوف البطن باللون الأبيض؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريم مصطفى في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار روج باللون البينك الناعم. 

كما اختارت ريم مصطفى، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ريم مصطفى 

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