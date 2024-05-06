محمد صلاح: هزيمة الزمالك أمام سموحة لن تؤثر على مباراة نهضة بركان

أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن فريق الزمالك لن يتأثر بالهزيمة من سموحة في بطولة الدوري الممتاز قبل مباراة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج"البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن الزمالك لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى سموحة والهزيمة لن تؤثر على الفريق أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ".

وتابع:" مصطفى شلبي أكثر غيابات الزمالك المؤثرة أمام نهضة بركان المغربي وفريق سموحة استفاد من أخطاء جوميز في المباراة ".