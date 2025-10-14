الأرصاد: الجزء الثاني من الخريف يميل للأجواء الشتوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء يشهد أجواءً خريفية باردة في الصباح الباكر، ومائلة للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، مع ارتفاع درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت أن الليل يبدأ معتدلاً وينتهي مائلاً للبرودة، ما يتطلب ارتداء ملابس خريفية مناسبة خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

تحذيرات: شبورة مائية ورياح نشطة على بعض المناطق

وأكدت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" أن هناك شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح (من الرابعة حتى الثامنة) على الطرق المؤدية إلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة حفاظًا على سلامتهم.

كما أشارت إلى نشاط الرياح في مناطق خليج السويس بسرعة تتراوح بين 30 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين متر ونصف إلى مترين ونصف المتر.

توقعات: سقوط أمطار خفيفة وسحب منخفضة

وذكرت غانم أن هناك فرصة لتكوّن سحب منخفضة في شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد تؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة ورذاذ في بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلى ميل الجزء الثاني من فصل الخريف نحو أجواء شتوية باردة.