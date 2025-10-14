مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلا..حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد 3 ظواهر جوية رئيسية، أبرزها الاعتدال الحراري نهارًا، وبرودة الأجواء ليلًا وفي الصباح الباكر، إلى جانب ظهور شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

شبورة وأمطار خفيفة

وأشار بيان الأرصاد إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا تمتد من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأجزاء من حلايب على فترات متقطعة.

نشاط رياح وهدوء في البحرين

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، دون تأثيرات كبيرة على حركة الملاحة.



أما حالة البحرين فتبقى مستقرة، حيث يكون البحر المتوسط معتدلًا بارتفاع أمواج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، ورياح شمالية شرقية، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا أيضًا بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

القاهرة 28 درجة.. وأسوان تقترب من 40

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: 28 درجة للعظمى – 19 للصغرى

الإسكندرية: 27 - 20

المنيا وأسيوط: 29 - 17

الأقصر: 36 - 20

أسوان: 38 - 21

شرم الشيخ والغردقة: 31 - 24

مطروح: 26 - 20

العريش ورفح: 28 - 17

كما تسجل مدينة نخل 28 درجة للعظمى و12 للصغرى، فيما تصل كاترين إلى 25 نهارًا و11 ليلًا، في واحدة من أبرد مناطق الجمهورية اليوم.

درجات الحرارة عربيًا وعالميًا

مكة المكرمة: 37 - 29

الخرطوم: 40 - 28

الجزائر: 26 - 19

لندن: 18 - 12

موسكو: 6 - 3

نيويورك: 18 - 13