قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السلطة الفلسطينية تعلن نشر أكثر من 100 عنصر لبدء عمل معبر رفح البري
مسؤول بالأمن الوطني الأمريكي سابقًا: اتفاق غزة مرهون بنزع سلاح حماس وضمانات دولية لإعادة الإعمار
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في عيار 21| فيديو
بعد وصول المرشحين لـ2191.. لجان تلقي أوراق الترشح لـ انتخابات مجلس النواب تفتح أبوابها لليوم السابع
تحديث لحظي للأسعار.. الدولار يستقر أمام الجنيه المصري
ترامب: غزة ليست سوى جزء من المهمة والجزء الأهم هو السلام في الشرق الأوسط
مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلا..حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر
اول تعليق من ايران علي دعوة ترامب لطهران بإبرام إتفاق مع واشنطن
مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
السودان.. مسيرتان للدعم السريع تستهدفان منطقة عد بابكر شرقي الخرطوم
رئيسة وزراء إيطاليا للرئيس السيسي: ملتزمون بإعادة إعمار غزة وحل الدولتين
هل القطط تجلب الرزق في البيت؟.. 10 أسرار وشرطان للاحتفاظ بها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلا..حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد 3 ظواهر جوية رئيسية، أبرزها الاعتدال الحراري نهارًا، وبرودة الأجواء ليلًا وفي الصباح الباكر، إلى جانب ظهور شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

شبورة وأمطار خفيفة

وأشار بيان الأرصاد إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا تمتد من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأجزاء من حلايب على فترات متقطعة.

نشاط رياح وهدوء في البحرين

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، دون تأثيرات كبيرة على حركة الملاحة.


أما حالة البحرين فتبقى مستقرة، حيث يكون البحر المتوسط معتدلًا بارتفاع أمواج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، ورياح شمالية شرقية، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا أيضًا بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

القاهرة 28 درجة.. وأسوان تقترب من 40

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: 28 درجة للعظمى – 19 للصغرى

الإسكندرية: 27 - 20

المنيا وأسيوط: 29 - 17

الأقصر: 36 - 20

أسوان: 38 - 21

شرم الشيخ والغردقة: 31 - 24

مطروح: 26 - 20

العريش ورفح: 28 - 17

كما تسجل مدينة نخل 28 درجة للعظمى و12 للصغرى، فيما تصل كاترين إلى 25 نهارًا و11 ليلًا، في واحدة من أبرد مناطق الجمهورية اليوم.

درجات الحرارة عربيًا وعالميًا

مكة المكرمة: 37 - 29

الخرطوم: 40 - 28

الجزائر: 26 - 19

لندن: 18 - 12

موسكو: 6 - 3

نيويورك: 18 - 13

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

عمرو محمود ياسين وزوجته

عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعمليه دقيقة ويطلب الدعاء لها

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

الكنيسة الأسقفية تدعم اتفاق شرم الشيخ وجهود الدولة المصرية من أجل السلام

أسعار عدادات المياه في مصر 2025

كيفية التقديم على عداد مياه جديد.. بهذه التكلفة

شرم الشيخ للسلام

الأردن وبريطانيا تشيدان بجهود ترامب ومصر لإبرام اتفاق سلام في غزة

بالصور

10 أسباب رئيسية وراء الجلطات والنوبات القلبية.. احذر العلامات الصامتة قبل فوات الأوان

أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

تسلا
تسلا
تسلا

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد