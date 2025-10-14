أسعار الذهب ترتفع.. و800 جنيه زيادة في شهر| فيديو

تشهد أسعار الذهب خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات متتالية، وصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشار حوالي 5400 جنيه، وتعبر الأسعار الحالية تسجل لأول مرة.

كشف صاحب محل ذهب لقناة صدى البلد، أن الأسعار في الصاعد، وأن سعر الذهب محليا ارتفع خلال الأسبوع الأخير مقارنة بالسابق له حوالي 300 جنيه، وخلال الشهر الأخير ارتفع حوالي 700 جنيه أو 800 جنيه، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاعات كبيرة.

أسعار الذهب اليوم

ولفت إلى أن الذهب ملاذ أمن، وأنه ينصح المواطنين بعدم بيع الذهب، والحرص على شرائه، لأن الأسعار مستمرة في الصعود بسبب الأحداث العالمية.

وكشف صاحب محل ذهب، عن أن أسعار الذهب في تصاعد خلال الفترة الأخيرة، وأن الذهب من أكثر المنتجات الحساسة التي تتأثر بأي أحداث، وأن أسعار الذهب عالميا تشهد ارتفاعات كبيرة.

أسعار الذهب اليوم

وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا يسجل الآن 5480 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4700 جنيها للجرام، أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6250 جنيها للجرام.

وكشف نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الأسباب الرئيسية لـ الارتفاع المتواصل للذهب، وقال إن السبب في ذلك يرجع لارتفاع الأسعار عالميا وهو ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار محليا.

الذهب

ووجه نصيحة للمواطنين بشأن أسعار الذهب، قائلا : " أسعار الذهب الآن مرتفعة والمؤشرات تشير إلى أن الأسعار في الصاعد، وأن أي مواطن يمتلك أموالا فشراء الذهب مكسب له في هذه الفترة".

وأضاف سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الحالية والمقبلة سيظل الذهب في الارتفاعات بسبب الأحداث العالمية، وأن سعر الذهب مرتبط بسعر الوقاية العالمية.

سعر الذهب عالميًا 2025

حققت أسعار الذهب قفزة عالمية جديدة لتتجاوز المكاسب الأسبوعية 0.1 % لتسجل الأونصة قيمة 3886.83 دولار.

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.9%، مدفوعة بصعود الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.