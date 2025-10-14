الذهب يسجل مستوى تاريخيا مستغلا التوتر التجاري بين أمريكا والصين

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء، وسط تجدد التوترات التجارية بين أميركا والصين، مما زاد حالة عدم اليقين في الأسواق وعزّز الإقبال على الملاذات الآمنة، فيما ساهمت توقعات خفض معدلات الفائدة الأميركية في دعم الأسعار أيضاً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4166.07 دولاراً للأونصة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.9% إلى 4172.60 دولاراً.

وقفز المعدن الأصفر، الذي يُعد ملاذاً آمناً، بنحو 57% منذ بداية العام، متجاوزاً مستوى 4100 دولار للمرة الأولى أمس الاثنين، مدعوماً بمخاوف جيوسياسية واقتصادية، وتوقعات خفض معدلات الفائدة، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 52.49 دولاراً للأونصة، بعدما لامست مستوى 52.70 دولاراً في وقت سابق من اليوم.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يعتزم لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في أواخر أكتوبر تشرين الأول.

وجاء هذا التوتر في العلاقات عقب إعلان الصين يوم الخميس عن توسيع القيود المفروضة على تصدير المواد الأرضية النادرة، ما دفع ترامب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، وفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الأميركية الحساسة اعتباراً من الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وأشار بيسنت إلى أن الإغلاق المستمر للحكومة الفدرالية، الذي دخل يومه الثالث عشر، بدأ يُلقي بظلاله على الاقتصاد الأميركي.

ويتوقع محللون لدى بنك أوف أميركا وسوسيتيه جنرال وصول الذهب إلى خمسة آلاف دولار بحلول عام 2026، بينما رفع بنك ستاندرد تشارترد متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 4488 دولاراً.

ولا يزال المستثمرون يتوقعون خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا الشهر، على أن يتبعه خفض مماثل في ديسمبر كانون الأول.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1653.45 دولاراً للأونصة، بينما صعد البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1498.25 دولاراً مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو أيار 2023.